Terramoto de magnitude 6,2 sacode região Este das ilhas Fiji

Um terramoto de magnitude 6,2 sacudiu hoje a região Este das ilhas Fiji, no Pacífico sul, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos, sem que tenha sido ativado o alerta de tsunami.

O tremor registou-se às 08:12 TMG, a 567 quilómetros de profundidade e a 191 quilómetros a Este de Suva, a capital do país, de acordo com o serviço geológico norte-americano, que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

Esta região sofre habitualmente terramotos de magnitude superior a 5.

A conhecida como Cuenca Norte de Lau, situada entre as Fiji, Samoa e Tonga, no Pacífico sul, conta com dezenas de vulcões submarinos ativos, que se encontram a 1.000 e 1.500 metros de profundidade.