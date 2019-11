Tempestade “Sebastien” chega aos Açores esta noite como depressão extra-tropical

A tempestade tropical “Sebastien” deve atingir os Açores como depressão extra-tropical e deverá passar próximo do grupo ocidental, sob aviso laranja durante esta noite, tendo sido emitido aviso amarelo para todas as ilhas para segunda-feira.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê “que, nas próximas horas, e à medida que a tempestade se desloca para nordeste, venha a perder gradualmente características tropicais, transformando-se numa depressão extra-tropical com um sistema frontal associado”.

“O centro deste sistema de baixas pressões deverá passar muito próximo do grupo ocidental dos Açores” e “o sistema frontal associado deverá atravessar todas as ilhas, provocando períodos de chuva por vezes forte”, prossegue o comunicado.

As ilhas do grupo ocidental, Flores e Corvo, estão sob aviso amarelo a partir das 18:00 de hoje, que passa para laranja entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira, período em que se prevê que as rajadas de vento atinjam os 120 quilómetros/hora (km/h).

Para segunda-feira, mantém-se o aviso amarelo entre as 06:00 e as 09:00 devido a ventos fortes, e até às 18:00 por causa da agitação marítima, com ondas a atingir seis a sete metros.

No grupo central, as rajadas de vento devem atingir os 100 km/h entre as 00:00 e as 12:00 de segunda-feira, com previsão de precipitação forte entre as 06:00 e as 14:00 e agitação marítima, com ondulação a atingir, também, seis a sete metros, entre as 06:00 e as 18:00.

As ilhas da Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial estão, por isso, sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 18:00 de segunda-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria só deverão ser afetadas a partir das 03:00 de segunda-feira, com rajadas que podem atingir os 90 km/h, e que deverão ocorrer até às 12:00, estando previsto que o período de maior agitação marítima, na mesma ordem de grandeza das restantes ilhas, dure entre as 09:00 e as 18:00, altura em que termina o aviso amarelo vigente para o grupo oriental.