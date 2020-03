Cultura Teatro D. Maria II abre série de espetáculos ‘online’ com “Montanha Russa” Por

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), em Lisboa, vai começar a transmitir ‘online’ e de forma gratuita espetáculos com estreias às sextas-feiras e aos sábados, enquanto estiver encerrado, anunciou hoje a instituição.

“D. Maria em Casa” é o nome desta iniciativa, com transmissões, marcadas para as 21:00, de peças levadas à cena nas suas salas, e que também se estende ao Instagram e ao Facebook, com apontamentos sobre a ‘casa-mãe’ e a sua atividade. Em paralelo, o teatro desafia igualmente o público a fazer leituras ou a revisitar cenas teatrais famosas e a partilhá-las nas redes sociais.

O primeiro espetáculo a ser transmitido no âmbito do “D. Maria em Casa” será “Montanha Russa”, de Inês Barahona e Miguel Fragata, no sábado, um musical sobre a adolescência, destinado a todas as idades, que também conta com a dupla Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã.

Da programação do “D. Maria em Casa” vão fazer parte produções e coproduções do teatro que se estrearam nas suas salas, nos anos mais recentes, e que “agora, pela primeira vez, podem ser vistas em casa”.

O calendário com os restantes espetáculos será relevado brevemente em www.tndm.pt, adianta o TNDM.

De segunda-feira a domingo, as páginas de Instagram e Facebook do D. Maria II contarão também com conteúdos associados ao Teatro, à sua história, aos atores, aos espectáculos e às dramaturgias, com os quais os espectadores serão convidados a interagir.

Para o Dia Mundial do Teatro, que se assinala em 27 de março, o D. Maria II está também a preparar uma programação especial ‘online’, que será anunciada em breve.

“Numa altura em que a maioria das pessoas se encontra em casa e sem possibilidade de ter acesso a espaços culturais, o teatro pode continuar a ser uma importante forma de interação social. Para tal, o D. Maria II incentiva a criação e partilha de teatro, com o ‘Movimento D. Maria II em Casa'”, lê-se na informação hoje divulgada.

E isto porque, a partir de casa, “qualquer pessoa pode gravar vídeos com pequenas peças de teatro em família, recriações de cenas famosas de teatro, cinema ou televisão, histórias inventadas ou leituras de textos”, desafia a instituição com direção artística de Tiago Rodrigues.

Os vídeos devem ser partilhados a partir de hoje, dia 20 de março, no Instagram ou no Facebook, com as ‘hashtags’ #dmariaiiemcasa, #teatroemcasa e #ficoemcasa.

Regularmente, o Teatro Nacional D. Maria II irá partilhar os melhores vídeos nas suas redes sociais.

No final da iniciativa “D. Maria II em Casa”, haverá ainda prémios para os vídeos mais originais: assinaturas de 20, 10 e cinco espetáculos, para a próxima temporada deste teatro nacional.