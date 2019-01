Susana Graça nomeada nova diretora-geral das Artes

A investigadora Susana Graça foi nomeada diretora-geral das Artes, substituindo no cargo Sílvia Belo Câmara, revelou hoje o Ministério da Cultura.

Susana Graça, até agora assessora para as Relações Económicas na Embaixada da Noruega, em Lisboa, assumirá o cargo a 01 de fevereiro.

Substitui, assim, Sílvia Belo Câmara, que tinha sido nomeada diretora-geral das Artes em maio de 2018, na altura substituindo Paula Varanda, demitida por “quebra de confiança política”.

A nova mudança na Direção-Geral das Artes, anunciada agora, justificada pelo começo de “um novo ciclo”, acontece numa altura em que a tutela se prepara para pôr em prática um modelo de apoio às artes reformulado, depois de ter sido duramente criticado pelas estruturas artísticas em 2018.

De acordo com o ministério da Cultura, tutelado por Graça Fonseca, a versão definitiva do modelo de apoio às artes será publicada em fevereiro e as estruturas artísticas deverão ter resultados dos concursos antes do verão de 2019.