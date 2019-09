Surma em digressão por Itália e Espanha

Surma, projeto musical de Débora Umbelino, está em digressão durante setembro por Itália e Espanha, anunciou a editora Omnichord Records.

Durante este mês, e depois da apresentação no Festival Happy Kids, em Lisboa, Surma viaja até Itália, onde se apresenta no Time Zones Festival, em Bari, no Ad Museum, dia 22, e no Parallel Coast Festival, no Palácio Siotto de Cagliari, na Sardenha, dia 27.

Depois de Itália, Surma segue para Espanha, para tocar no festival Costeira Sonora, em Ourense, dia 28.

Depois de “Antwerpen”, lançado em 2017, Surma prepara o lançamento de um novo disco para 2020.

A Omnichord Records anunciou ainda para breve o EP de estreia – a revelar em outubro – de uma outra banda de Leiria, Jerónimo, que junta três irmãos músicos: Gil, elemento dos Les Crazy Coconuts, Nuno, dos Few Fingers, e Luís, dos Nice Weather For Ducks.

O catálogo da editora de Leiria estará entretanto em destaque no RHI Iniciative (Revolution Hope Imagination), que arranca nos dias 14 e 15 de setembro, em Lisboa.

Na extensão do RHI a Leiria, uma dezena de programadores norte-americanos estará no dia 18 de setembro no Serra – Espaço Cultural, na freguesia de Cortes, para ouvir bandas da Omnichord Records e outros artistas da região, que ambicionam a internacionalização.