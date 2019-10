Surfista Vasco Ribeiro afastado pelo brasileiro Filipe Toledo em Peniche

O surfista português Vasco Ribeiro foi hoje eliminado no Meo Rip Curl Pro Portugal pelo brasileiro Filipe Toledo, número dois do ‘ranking’ da Liga Mundial de Surf, na quinta bateria da terceira ronda do campeonato de Peniche.

Filipe Toledo, que está na corrida pelo seu primeiro título de campeão do mundo, obteve 14,60 pontos, enquanto Vasco Ribeiro, antigo campeão mundial júnior (2014), que recebeu um convite da organização para competir na etapa portuguesa do circuito principal, fez 10,10 pontos nas duas melhores ondas, despedindo-se da Praia dos Supertubos.

Com o afastamento de ‘Vasquinho’, restam dois portugueses em competição, o bicampeão luso Miguel Blanco, que defronta Gabriel Medina (líder do ranking), na nona bateria, e Frederico Morais ‘Kikas’, que vai enfrentar Ítalo Ferreira (quarto) no 13.º ‘heat’ da terceira ronda.

O campeonato de Peniche, a penúltima etapa do circuito mundial, decorre na Praia dos Supertubos, em Peniche, até 28 de outubro.