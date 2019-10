Motociclismo Campeões de enduro decididos junto ao Tâmega Por

Foi em Marco de Canaveses que se decidiram os títulos nacionais de enduro, numa jornada de encerramento que foi um êxito, apesar de ficar marcado pela morte de um concorrente devido a doença súbita.

O Campeonato Nacional de Enduro CFL – Maxxis 2019 concluiu-se com esta prova do Moto Clube do Marco, que entregou o cetro absoluto a Diogo Ventura, a somar assim a sua quarta vitória da época.

Dadas as ausências de Luis Oliveira e João Vivas, o duelo pelo lugar mais alto do pódio ficou nas mãos de Ventura e de Gonçalo Reis, sendo que o primeiro voltou a fazer aquilo que fez nas duas rondas anteriores e foi o melhor.

Nesta última prova da época Hugo Basaúla esteve em destaque. O piloto do motocross foi ‘fazer uma perninha’ no enduro e realizou um começo intenso, mas a discussão pela vitória absoluta e na Elite 2 acabou mesmo por ser entre Diogo Ventura e Gonçalo Reis, que ganhou a Elite 1.

André Martins não esteve presente mas sagrou-se vencedor da categoria Open, sendo que nesta prova de encerramento os triunfos foram divididos entre Pedro Oliveira, no primeiro dia, e Rodrigo Belchior, no segundo.

Nos Verdes foi Nuno Gonçalves quem levou a melhor em termos absoluto, embora os dois dias tivessem vencedores diferentes. Rodrigo Luz somou o seu terceiro triunfo do ano ao impor-se no primeiro dia, enquanto Frederico Rocha também obteve o seu terceiro êxito da época ao triunfar na Verdes 1.

Diogo Valença foi o melhor da Verdes 2, mesmo sem alinhar numa prova onde venceu Patrício Ribeiro e Cunha nos dois dias, enquanto na Verdes 2 Nuno Gonçalves manteve a invencibilidade e terminou a época apenas com vitórias.

Nos Veteranos três pontos decidiram o título em favor de Cláudio Belchior, apesar de ter sido segundo nos dois dias atrás de Hélder Ribeiro. O mesmo sucedeu nos Super-Veteranos, onde Alcides assegurou o cetro e os triunfos nos dois dias foram para Francisco Mota. Já Na Youth Cup foi Joana Rocha quem renovou o título nacional, ainda que as vitórias fossem repartidas entre Frederico Rocha e Rodrigo Luz.