Sporting vence Liga dos Campeões de futsal

O Sporting venceu esta tarde a final da Liga dos Campeões de futsal, frente ao Barcelona, por 4-3, em Zadar, na Croácia, sagrando-se campeão europeu pela segunda vez no historial.

Os leões começaram mal, com o Barcelona marcar por Marcênio, logo no primeiro minuto, e Ximbinha, aos 18. Tudo mudou após o intervalo, com a formação verde e branca a chegar ao 4-2 por Zicky Té (26 minutos), Erick (28), João Matos (31) e Pany (37).

Os catalães ainda reduziram, por Ferrão, aos 38 minutos, mas não impediram o Sporting de voltar a levantar a Liga dos Campeões.