Sporting goleia russos na estreia da Ronda da Elite da ‘Champions’ de futsal

O anfitrião Sporting goleou hoje os russos do Sibiryak por 4-0, no seu primeiro encontro no Grupo C da Ronda da Elite da Liga dos Campeões de futsal, a decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Cardinal (sete minutos) e Déo (16), na primeira parte, e Dieguinho (21 e 29), na segunda, selaram o triunfo dos ‘leões’, que seguem no segundo lugar do agrupamento, liderado pelo Benfica, vencedor por 5-0 face aos croatas do Novo Vrijeme.

Na sexta-feira, o Sporting defronta o conjunto da Croácia, pelas 20:30, enquanto o Benfica mede forças com os russos, pelas 14:00. Os dois conjuntos lusos defrontam-se no domingo.