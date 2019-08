Sporting estreia-se na I Liga com visita ao Marítimo

O Sporting estreia-se hoje na edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, com uma difícil deslocação ao terreno do Marítimo, onde não venceu nas últimas três temporadas.

Sem qualquer triunfo na pré-temporada, os ‘leões’ chegam a este encontro uma semana depois da goleada sofrida frente ao Benfica (5-0), na Supertaça Cândido de Oliveira.

O Sporting é o terceiro ‘grande’ a estrear-se na I Liga, depois de o campeão Benfica ter goleado o Paços de Ferreira (5-0) e o FC Porto ter perdido em casa do Gil Vicente (2-1).

O Sporting de Braga, quarto classificado da última temporada, também faz hoje o primeiro encontro na I Liga, recebendo o Moreirense, a equipa revelação de 2018/19, que terminou no sexto lugar.

No outro encontro do dia, o Boavista recebe o Desportivo das Aves, sendo que o Rio Ave-Vitória de Guimarães, também previsto para hoje, foi adiado para 08 de setembro, devido a um problema no estádio dos vila-condenses.

A primeira jornada prossegue na segunda-feira, com a receção do Vitória de Setúbal ao Tondela, duas equipas que apenas garantiram a manutenção nas últimas rondas da época passada.

Programa da primeira jornada:

– Sexta-feira, 09 ago:

Portimonense – Belenenses, 0-0

– Sábado, 10 ago:

Santa Clara – Famalicão, 0-2

Gil Vicente – FC Porto, 2-1

Benfica – Paços de Ferreira, 5-0

– Domingo, 11 ago:

Boavista – Desportivo das Aves, 16:00

Marítimo – Sporting, 18:30

Sporting de Braga – Moreirense, 21:00

– Segunda-feira, 12 ago:

Vitória de Setúbal – Tondela, 20:15

– Domingo, 08 set:

Rio Ave – Vitória de Guimarães, 16:00