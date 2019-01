Nas Notícias Sporting empata em Setúbal e cede terreno Por

O Vitória de Setúbal e o Sporting empataram hoje 1-1, em encontro da 19.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que pode atrasar ainda mais os ‘leões’ na luta pelo título.

Um golo do venezuelano Cádiz, aos 24 minutos, adiantou os sadinos no marcador, tendo o Sporting igualado já na reta final da partida, aos 80 minutos, através do seu goleador, o holandês Bas Dost, numa altura em que jogava com menos uma unidade, depois da expulsão de Ristovski, aos 55.

Com este empate, os ‘leões’ conservam o quarto posto, agora com 39 pontos, menos quatro do que o Sporting de Braga (terceiro), cinco do que o Benfica (segundo), equipa que recebem na próxima jornada, e sete do que o FC Porto (líder), que recebe ainda hoje o Belenenses, enquanto o Vitória sobe ao 10.º lugar com 20.