Sobrinho de Colin McRae com estreia marcada nos ralis no próximo ano

Max McRae, sobrinho da lenda do passado dos ralis Colin McRae, deverá fazer a sua estreia em competições no evento de homenagem ao tio – o McRae Rally Challenge – integrado no Rali da Grã-Bretanha de 2020.

Colin McRae impôs-se no Campeonato do Mundo de Ralis há 25 anos, um momento muito especial que será assinalado quer com a estreia do jovem Max, quer com as participações do seu pai, Alister McRae – campeão britânico de ralis em 1995 –, e do seu avô, Jimmy McRae – cinco vezes campeão britânico de ralis.

Serão três gerações do ‘clã’ McRae reunidas num só evento, sendo que Max McRae, apesar dos seus 15 anos de idade venceu há a Arise Racing Driver Search na Austrália, onde vive juntamente com o seu pai Alister.

Depois de ter ganho vários títulos de karting, o jovem Max concentrou-se nos monolugares – Fórmula 1000, na Austrália Ocidental – mas garantiu que também não perde de vista os ralis.

“Tenho uma grande oportunidade na Fórmula 1000. Guiar carros como o Radical nas provas de seleção foi uma experiência muito boa. Estou empolgado. Mal consigo acreditar que venci e que tive a sorte de mudar dos karts para os carros de corrida”, declarou o jovem escocês.

Max McRae refere que as especiais poderão ser também um furturo para si: “Os ralis são tão importantes para mim. Tive a possibilidade de ir ao País de Gales guiar alguns dos carros que o meu pai e o meu tio guiaram nas suas carreiras. O que foi incrível”.

Alister McRae diz que é cedo para que se veja o seu filho nos ralis com regularidade, mas mostra-se entusiasmado com o McRae Rally Challenge: “Será grandioso ter o meu pai, eu e Max no mesmo evento. Max terá 16 anos em outubro, e vamos ver o que é possível. Ver se o veremos num carro júnior ou algo do género. Não queremos vê-lo demasiado rápido em algo. Queremos que tenha tempo para amadurecer”.