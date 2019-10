Silas deixa Rosier e Plata de fora da receção do Sporting ao LASK Linz

O treinador do Sporting, Silas, deixou Rosier e Gonzalo Plata de fora dos convocados para a receção de hoje aos austríacos do LASK Linz, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa de futebol.

Da primeira convocatória do treinador pelos ‘leões’ (vitória na segunda-feira frente ao Desportivo das Aves, por 1-0), saem o defesa francês e o avançado equatoriano, entrando para os seus lugares Tiago Ilori e Rafael Camacho, numa convocatória sem nenhum lateral direito, posição que o defesa central português pode ocupar.

Os ‘verdes e brancos’ procuram somar os primeiros pontos na competição, depois da derrota na ronda inaugural, em casa do PSV Eindhoven (3-2), num jogo em que Pedro Mendes, outro ausente dos convocados, fez um dos golos, a par de Bruno Fernandes.

O desafio da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, entre o Sporting, quarto e último classificado, com zero pontos, e o LASK Linz, primeiro, com três, realiza-se hoje, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Lista de 19 convocados:

Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Diogo Sousa.

Defesas: Coates, Luís Neto, Tiago Ilori, Mathieu e Borja.

Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís, Wendel e Doumbia.

Avançados: Vietto, Rafael Camacho, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie.