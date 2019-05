Motociclismo Sérgio Rego ‘esmagador’ no Supermoto de Portalegre Por

Depois de Almeirim o Campeonato Nacional de Supermoto prosseguiu no Alentejo, para cumprir a sua segunda etapa no Kartódromo de Portalegre.

Na prova do Grupo Motard Novo Milénio assistiu-se a uma excelente jornada, com intensos duelos em pista em todas as categorias.

Após os treinos cronometrados, onde o mais rápido foi Sérgio Rego – o único a rodar no segundo 04 – esperava-se que a concorrência desse mais luta, nomeadamente Nuno Pinto, que desejava conservar a liderança do campeonato, ainda que estivesse na frente com apenas um ponto de vantagem.

Depois a primeira corrida confirmaria o favoritismo de Sérgio Rego, apesar do primeiro comandante fosse Luís Ferreira, que terminou a contenda na segunda posição, com Nuno Pinto a garantir o terceiro posto. Sebastian Gil, o melhor Sub22, foi quarto na frente de Ricardo Silva, ainda a contas com dores no braço fraturado no Supermoto das Nações.

No segundo confronto Luís Ferreira voltou a ser o mais lesto no arranque, liderou a primeira metade da corrida, mas foi novamente batido por Sérgio Rego, que repetiu o triunfo anterior, tal como Nuno Pinto no degrau mais baixo do pódio. Desta vez Ricardo Silva foi quarto na frente de Sebastian Gil, que não evitou uma queda quando discutia o terceiro posto com Pinto.

Entre os Master 45 venceu Fernando Freitas, depois de ter sido 12º na primeira corrida e 13º na segunda. No MiniMotard Adelino Patronillo não deu hipóteses à concorrência, batendo João Alexandre e Bruno Salreta. Patronillo foi também o vencedor dos Infantis, Alexandre na classe C e Salreta o melhor da classe X.

Já na MiniVelocidade David Dias e Rafael Sousa protagonizaram um duelo muito emocionante, com Dias a levar a melhor, numa ronda onde Tiago João foi terceiro e Afonso Henriques, de apenas cinco anos, foi quarto.

O Campeonato Nacional de Supermoto prossegue a 6 de julho em Fátima, sendo uma ronda noturna.