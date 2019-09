Motociclismo Grande sucesso na estreia do Supermoto em Montemor-o-Velho Por

A estreia do Campeonato Nacional de Supermoto em Montemor-o-Velho foi um grande sucesso, pois a jornada do Motoclube de Coimbra levou aquela cidade do Baixo Mondego muito público.

O Centro de Alto Rendimento foi ‘palco’ de uma competição de natureza não aquática para receber a quinta prova da temporada, onde Sérgio Rego alcançou uma dupla vitória e ficou mais perto do título, que só será decidido na derradeira ronda do ano.

Rego manteve a forte aposta em discutir o cetro, conseguindo impor-se na primeira corrida após intenso duelo com Nuno Pinto, que mesmo depois de assumir o comando perto do final não conseguiu resistir à resposta do seu rival, que foi assim o primeiro a receber a bandeira de xadrez após as 17 voltas do confronto.

Filipe Marques foi o terceiro classificado numa ronda marcada pela ausência de Luís Ferreira, um dos habituais candidato aos lugares do pódio.

Na segunda corrida a luta entre os dois protagonistas foi ainda mais cerrada, com Nuno Pinto a terminar a escassas duas décimas de segundo de Sérgio Rego, sendo que ambos conseguiram completar voltas abaixo de um minuto e um segundo. Filipe Marques repetiu o terceiro lugar do confronto anterior.

Em Montemor estiveram igualmente os pilotos doMiniMotard, com Bruno Salreta a chamar a si a vitória na primeira corrida, depois de a concluir na liderança, na frente de Adelino Patronilho e Rui Branquinho. No segundo confronto Branquinho conseguiu bater Salreta na discussão pela primeira posição, terminando Vasco Monteiro no terceiro posto.

Já na Minivelocidade foi David Dias quem venceu ambas as corridas para subir ao lugar mais alto do pódio, na frente de Tiago João e Henrique Luís.