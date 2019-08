Motores Segunda vitória de Ott Tanak no Rali da Finlândia Por

Ott Tanak alcançou hoje a sua segunda vitória no Rali da Finlândia e dessa forma ampliou a sua vantagem no comando do Campeonato do Mundo da especialidade.

O estónio da Toyota reassumiu o comando da prova na segunda etapa, quando os seus companheiros de equipa Kris Meeke e Jari-Matti Latvala sofreram saídas de estrada, mas Esapekka Lappi manteve-o sempre sob pressão.

Neste terceiro e curto último dia Tanak venceu duas especiais, a última das quais a ‘Power Stage’, o que lhe permitiu acumular alguns pontos extra para o campeonato, numa prova onde os seus principais adversários na ‘corrida’ ao título, Sebastien Ogier e Thierry Neuville, não foram além da quinta e sexta posições respetivamente.

Os poucos mais de 16 segundos de vantagem sobre Lappi com que o estónio da Toyota partia para esta última etapa do rali não permitia qualquer desatenção, por isso Ott Tanak ‘entrou’ ao ataque e venceu a primeira especial do dia, conseguindo logo ganhar nove décimas ao finlandês da Citroën. Na seguinte a perda era de dois segundos e embora Esapekka recuperasse nove décimas no penúltimo troço, o líder do campeonato viria a ganhar novamente três décimas ao segundo classificado, que na Power Stage não foi além do sétimo tempo e concluiu a prova a mais de 25 segundos do vencedor.

Latvala sabia que lhe seria difícil alcançar mais do que o último lugar do pódio, mas esforçou-se por brilhar diante do seu público, vencendo mais uma especial e completando um bom resultado de conjunto para a Toyota, ainda que terminando a mais de meio minuto de Tanak.

Como se esperava Andreas Mikkelsen deu o tudo por tudo para não ser surpreendido por Sebastien Ogier. O norueguês venceu mais uma classificativa e garantiu a quarta posição por menos de três segundos, uma vez que o Campeão do Mundo não só desejava marcar mais pontos como manter-se na frente de Thierry Neuville, que concluiu o rali logo atrás do francês da Citroën, mas a mais de meio minuto deste.

No seu regresso ao Campeonato do Mundo Craig Breen acaba por dar à Hyundai um bom resultado, ainda que o irlandês tenha mostrado andamento para terminar a prova finlandesa acima do sétimo lugar alcançado. Mas a equipa também pretendia que Neuville pudesse marcar o máximo de pontos possível, com o belga a conseguir isso mesmo ao conseguir acrescentar os pontos da sexta posição aos do segundo lugar na Power Stage.

Mikkelsen também ajudou um pouco a Hyundai ao ser terceiro na derradeira especial, roubando mais alguns pontos a Ogier.