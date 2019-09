Motociclismo Sebastian Buhler quinto no começo do Panafrica Rally Por

Sebastian Buhler iniciou da melhor forma o Panafrica Rally ao concluir o prólogo de 72 quilómetros na quinta posição.

O piloto de apenas 24 anos que tripula a KTM 450 Rally # 8 optou por um início cauteloso mas simultaneamente rápido, cumprindo o percurso em 1h01m40s, sem percalços, sendo o melhor concorrente entre os que não integram equipas oficiais.

No final da jornada Buhler mostrava-se satisfeito com a sua atuação: “O prólogo correu muito bem. Fui sempre com muito cuidado, mas a tentar ser rápido. Ainda agora começou o rally e temos muita corrida pela frente”.

“É necessário ir com calma para não arriscar demasiado”, revelou ainda o piloto já foi por duas vezes Campeão Nacional TT1, em 2017 conquistou o título de vice-campeão e já este ano se estreou de forma brilhante no Rali Dakar com um lugar no Top 20 absoluto e um pódio entre os estreantes.

Esta segunda-feira realiza-se a segunda especial desta grande maratona marroquina (a primeira etapa) sem ligação, e com um setor seletivo de 275 km.