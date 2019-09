Sarah McCoy e Rodrigo Leão na programação do Teatro Sá da Bandeira em Santarém

A programação do Teatro Sá da Bandeira vai levar a Santarém, até ao final do ano, a norte-americana Sarah McCoy, Rodrigo Leão, Rui Massena e The Legendary Tigerman, num cartaz que inclui também teatro e dança.

No próximo dia 12 de outubro, o Teatro Sá da Bandeira (TSB) vai receber pela primeira vez um espetáculo do Teatro Nacional D. Maria II, com “Um outro fim para a menina Júlia”, de Tiago Rodrigues, seguindo-se, no âmbito do projeto educativo Escala, no dia 18, “Romeu e Julieta”, do Teatro Praga, e a 15 e 16 de novembro “É pró menino e prá menina”, de Catarina Requeijo e Vera Alvelos.

No dia 25 de outubro, às 21:30, o TSB recebe Rui Massena com “III Solo”, estando o concerto de Sarah McCoy, que apresenta o seu álbum “Blood Siren”, agendado para 01 de novembro, mês que termina com o espetáculo “24 Mila Baci”, de Maria de Medeiros & The Legendary Tigerman.

A programação do último trimestre do ano termina, no dia 21 de dezembro, com dois concertos de Rodrigo Leão, um às 18:30 e outro às 22:00, afirma uma nota do município escalabitano.

Na dança, Nuno Labau apresentará “Step 2 Duplicate” no dia 22 de novembro, pela 14:30.

A programação no âmbito do Escala, Projeto Educativo, Mediação de Públicos e Envolvimento de Comunidade, inclui, além do teatro, duas apresentações, a 04 e 05 de outubro, de “Cantopeia II”, por Rita Roberto, que desenvolve projetos educativos de artes plásticas e performativas em espaços culturais e em contexto escolar.

Também dentro do Escala, Aldara Bizarro e Dina Mendonça vão realizar uma oficina para “fazer pensar sobre o significado das sombras”, no dia 27 de novembro, seguindo-se, dia 29, a oficina “Caça Texturas”, de Miguel Horta, no Convento de S. Francisco.

Em dezembro realizam-se mais duas atividades do Escala, a oficina “Pop Up de Natal”, por André Pimenta, no dia 06, no centro histórico, e, no dia seguinte, “Co:Lateral”, do Balleteatro, no Teatro Sá da Bandeira.

A programação do projeto municipal Santarém Cultura para o último trimestre do ano surge com um novo horário de bilheteira (de terça a sexta, entre as 11:00 e as 19:00 e ao sábado das 11:00 às 13:00 e das 15:00 às 19:00), com opção de compra de bilhetes ‘online’, afirma a nota.