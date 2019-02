Santander Totta vende 1000 milhões em crédito malparado em 2018

O administrador financeiro Manuel Preto disse que as vendas de malparado tiveram um “impacto na conta de resultados praticamente nulo”, o que considerou significar que esses créditos estavam bem provisionados nas contas da instituição detida pelo grupo espanhol Santader.

Já o presidente executivo, Pedro Castro e Almeida, afirmou que o banco continuará a fazer este ano um esforço para reduzir o nível de crédito malparado (o rácio está atualmente em 4 por cento) até para estarem mais bem preparados para uma nova crise, mas que não se prevê significativas vendas de carteira de malparado este ano.

Questionados pelos jornalistas, os gestores indicaram que o crédito vendido era referente a operações feitas no passado pelo próprio Santander Totta, mas também pelo Banif e muitos do Popular, com que o banco ficou.

Ainda em 2018, informaram, o Santander Totta vendeu cerca de 600 milhões de euros de imóveis, a grande maioria dos quais ficou aquando da integração do ex-Popular Portugal.

No final do ano passado vários bancos fizeram vendas de carteiras de crédito malparado, tendo sido a maior – das comunicadas ao mercado – a do Novo Banco, que alienou a fundos de investimento 102 mil contratos no valor de 2.150 milhões de euros.

À margem de uma conferência, em meados de janeiro, o presidente do Novo Banco, António Ramalho, disse que essa venda de crédito malparado foi registada nas contas de 2018 e que teve “um prejuízo inferior a 6 por cento”.

Já a Caixa Económica Montepio Geral vendeu 10 mil contratos no valor de 239 milhões de euros a uma empresa da Irlanda, não se sabendo o impacto nas suas contas.

A semana passada soube-se que o BPI vendeu em novembro 400 milhões de euros, tendo lucrado 17 milhões de euros com essa alienação.

Os bancos vendem a carteira de crédito malparado para melhorar o seu balanço. Contudo, esta medida pode ter um impacto negativo nos resultados caso haja necessidade de suprir a diferença a que os créditos estão registados no balanço e o valor a que são vendidos.

Em 29 de janeiro, o Banco de Portugal divulgou que o total de empréstimos concedidos pelos bancos às famílias e às empresas caiu 1,94 por cento em dezembro para 194.602 milhões de euros face ao mês homólogo, justificando que as variações são “em grande parte explicadas por operações de vendas de carteiras de crédito” que os bancos fizeram.

O Santander Totta apresentou hoje lucros de 500 milhões de euros em 2018, o que compara com 436 milhões de euros em 2017, um aumento de 14,6 por cento face ao ano anterior.

O Santander Totta levou a cabo, em 2018, a integração Banco Popular Portugal, com que ficou depois da resolução do espanhol Popular.

Já em 2015, o Santander Totta tinha adquirido parte da atividade bancária do Banif.