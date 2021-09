Economia Saiba o que fazer quando o cartão fica retido na máquina multibanco Por

O seu cartão multibanco ficou retido na máquina? Saiba o que deve fazer.

Os cartões bancários vieram tornar mais práticas muitas operações financeiras do nosso quotidiano, como os pagamentos na mercearia ou o carregamento do telemóvel.

Portugal pode orgulhar-se de ter uma rede multibanco das melhores do mundo. No entanto, há sempre problemas e avarias, pois nenhum sistema é eternamente fiável.

Quem nunca ouviu histórias de alguém que ficou com o cartão retido na caixa multibanco? Saiba o que deve fazer se isto lhe acontecer.

A caixa multibanco ‘comeu’ o cartão. Porquê?

Antes de mais, convém explicar os motivos que estão na origem da retenção de um cartão pela caixa multibanco:

– Demora a retirar o cartão depois de concluída a operação;

– Demasiados códigos secretos (PIN) errados;

– Cartão expirado;

– Cartão inválido;

– Cartão em lista negra;

– Retenção por instrução da entidade emissora;

– Avaria da máquina;

– Ataque contra o sistema multibanco.

O que fazer quando o cartão multibanco fica retido na máquina?

A primeira coisa a fazer se a caixa multibanco não lhe devolver o cartão é manter a calma, enquanto tenta perceber qual das causas acima referidas terá provocado isso.

Aguarde entre dois a três minutos. Se a caixa multibanco estiver dentro de uma agência bancária e em horário de expediente desta, entre e informe um funcionário.

Caso o cartão tenha ficado retido porque demorou demasiado a retirá-lo, esse funcionário conseguirá abrir a máquina e devolver-lhe o cartão.

Terá, no entanto, de se identificar e de esperar que o seu banco autorize a agência a realizar essa operação.

Quando não for possível resolver o assunto no momento, contacte de imediato o seu banco ou a SIBS.

“Em caso de roubo, perda ou extravio do cartão, avise de imediato, e pelo meio mais rápido ao seu dispor, a entidade emissora do cartão, através dos números indicados para esse efeito, ou a SIBS, através dos números: 808 201 251 ou 217 918 780”, indica a SIBS, entidade gestora da rede multibanco.

Que precauções devo ter com o cartão multibanco?

A SIBS adianta ainda quatro precauções que qualquer cliente bancário deve ter em relação ao cartão multibanco:

– Guarde sempre o cartão num local seguro, de forma que não fique visível e não seja de fácil acesso a terceiros;

– Evite colocar o cartão junto a materiais metálicos, como as chaves por exemplo, pois poderão danificar as informações gravadas na banda magnética, dificultando a sua utilização;

– Verifique com alguma frequência se tem o cartão na sua posse;

– Guarde em lugar seguro todos os documentos (talões, recibos, extratos de conta, etc.) que contenham dados relativos à sua conta e/ou ao cartão.

Como precauções adicionais, a SIBS recomenda ainda:

– Confira regularmente os movimentos do seu cartão. Caso detete movimentos que não realizou entre em contacto com o seu banco, comunicando a situação e solicitando um extrato de movimentos de conta;

– Quando o cartão atingir o prazo de validade, deve danificar a pista magnética antes de o deitas fora, para que fique inutilizável definitivamente;

– Em caso de viajar leve consigo apenas os cartões que pretende usar. Se achar necessário comunique ao seu banco o período de tempo pelo qual se vai ausentar bem como o destino.