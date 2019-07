Rússia dominou Mundiais de esgrima

A Rússia, com três títulos e um total de sete medalhas, foi o país mais bem-sucedido nos Campeonatos do Mundo de esgrima, que hoje terminaram em Budapeste, na Hungria.

Com vitória individual em florete femininos, o coletivo da Rússia foi ainda o mais forte no florete e sabre femininos.

A segunda posição no quadro de medalhas foi para a França, que subiu cinco vezes ao pódio, sendo que no florete masculinos individual e espada por equipas arrecadou o ouro.

A Coreia do Sul, com quatro medalhas, também saiu de Budapeste com dois ouros, conseguidos no sabre individual, tanto individual como coletivamente.

Também aparecem no quadro de títulos a Hungria (espada masculinos individual), Brasil (espada femininos, individual), Ucrânia (sabre, femininos, individual), China (espada, femininos, por equipas) e Estados Unidos (florete, masculinos, por equipas).

Portugal participou com 12 atiradores, só falhando a presença no sabre femininos, sendo que a melhor foi o floretista Robert Moore, que concluiu em 58.º.