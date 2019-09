Rosa-dos-ventos em Lisboa tapada pela EGEAC num apelo à proteção do local

A rosa-dos-ventos que está em frente ao Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vai ser hoje tapada simbolicamente com uma cobertura negra amovível, num apelo da empresa municipal que gere os equipamentos culturais para a proteção daquele local.

Segundo a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, a ação, que coincide com a abertura das Jornadas Europeias do Património, pretende ser um apelo “à consciência de cada um” para que ajude a preservar “um património que é de todos”.

A zona de acesso ao Padrão dos Descobrimento, em Belém, foi desenhada e pensada para ser pedonal e de livre acesso, porém, diariamente no local “há também bicicletas, skates, patins, trotinetes e outros veículos que sobre ela circulam, ainda que tal seja proibido, e pastilhas elásticas que são atiradas para o chão por aqueles que passeiam nesta zona”, lê-se numa nota da EGEAC.

No comunicado, a empresa municipal refere ainda que a rosa-dos-ventos, com 50 metros de diâmetro, é visitada diariamente por centenas de pessoas, que, assim, “descobrem o planisfério, as rotas das viagens portuguesas, os bufões e outras criaturas fantásticas que fazem da obra de Cristino da Silva uma peça única, original e irrepetível”.