Rio Ave e Santa Clara defrontam Boavista e Nacional na I Liga

Rio Ave e Santa Clara procuram hoje somar pontos para ficarem mais próximos da manutenção na I Liga portuguesa de futebol, nos embates da 23.ª jornada frente a Boavista e Nacional, respetivamente.

Os vila-condenses, oitavos classificados com 28 pontos, visitam os ‘axadrezados’, 13.ºs com 23, a partir das 17:30, depois de os açorianos, 10.ºs com 27, receberem os madeirenses, 15.ºs com 23, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Santa Clara e Nacional vão defrontar-se depois de terem vencido na jornada anterior, frente a Rio Ave (2-1) e Feirense (4-0), respetivamente.

O Boavista empatou na ronda passada e soma três jogos sem perder, enquanto o Rio Ave perdeu com o Santa Clara.

A jornada abriu com o triunfo do FC Porto no terreno do Tondela (3-0), que deixa os ‘dragões’ na liderança antes da receção ao Benfica, e com a primeira derrota do Sporting de Braga em casa, um 2-0 frente ao Belenenses, que mantém os minhotos com 49 pontos.

O FC Porto comanda com 57 pontos, mais quatro dos que os ‘encarnados’, que recebem o Desportivo de Chaves na segunda-feira, dia em que o Sporting, quarto classificado, joga com o Marítimo e pode capitalizar a derrota dos bracarenses, uma vez que um triunfo deixa os ‘leões’ a um ponto.

Programa e resultados da 23.ª jornada:

– Sexta-feira, 22 fev:

Sporting de Braga – Belenenses, 0-2

Tondela – FC Porto, 3-0

– Sábado, 23 fev:

Feirense – Moreirense, 1-3

Portimonense – Desportivo das Aves, 1-1

Vitória de Setúbal – Vitória de Guimarães, 1-1

– Domingo, 24 fev:

Santa Clara – Nacional, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Boavista – Rio Ave, 17:30

– Segunda-feira, 25 fev:

Marítimo – Sporting, 19:00

Benfica – Desportivo de Chaves, 21:15