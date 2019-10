Reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio marcada para dia 24

A reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) está marcada para dia 24 de outubro, disse fonte oficial da Mutualista à Lusa.

Esta reunião será a última antes da alteração dos estatutos e sua subsequente extinção, de forma a entrar em conformidade com o novo Código das Associações Mutualistas.

Questionada sobre a possibilidade de Tomás Correia renunciar à presidência nesta reunião, a mesma fonte negou.

Segundo a proposta de novos estatutos, publicada em 02 de outubro no portal da Mutualista na Internet, a Associação Mutualista Montepio Geral terá quatro órgãos sociais: assembleia-geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia de Representantes. Desaparece o Conselho Geral.

A assembleia de representantes é o novo órgão social. Pelo novo Código das Associações Mutualistas, este tem obrigatoriamente que ser criado no caso de mutualistas com mais de 100 mil associados e, segundo a proposta conhecida, terá 30 elementos.

Uma vez que tem de ser eleita, havia a dúvida sobre se haverá eleições também para os restantes órgãos sociais.

A assembleia-geral extraordinária da Associação Mutualista Montepio Geral para alteração dos estatutos, para que fiquem em linha com o novo código mutualista, publicado no ano passado, foi convocada para 04 de novembro, no Coliseu de Lisboa.