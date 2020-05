Apresentações/Novidades Rede de concessionários Mazda reabre negócio Por

A rede de concessionários da Mazda em Portugal está novamente operacional em todo o território nacional após o período de encerramento devido à pandemia por Covid-19.

Esta situação torna-se possível depois da mudança da situação em vigor ter passado de estado de emergência para estado de calamidade.

Isto significa que há um regresso à atividade operando com as restrições impostas pelas regras sanitárias definidas pela Direção Geral de Saúde. Uma “retoma dos processos de venda que”, segundo Luís Morais, o Diretor da Mazda Motor de Portugal, permite “normalizar os processos de entregas de novas viaturas” a cliente, bem como “em termos da abertura ao público dos salões de venda, sempre de acordo com as normativas de higiene e segurança em vigor, nomeadamente ao nível da proteção dos diversos intervenientes, entre clientes e funcionários, assegurando-se uma mais premente desinfeção das viaturas e das instalações”.

De salientar também que para além deste regresso do retalho dos representantes da marca de Hiroshima no nosso país, é também mantido ativo o programa de apoio à população sénior. Sob o hashtag #RedeMazdaApoioSeniores, esta iniciativa compreende a cedência de algumas viaturas de demonstração às Juntas de Freguesia, para suporte às respectivas comunidades. Como inicialmente anunciado, prevê-se que a mesma se estenda até final do mês de Junho, avaliando-se, entretanto e em função da evolução da situação de pandemia nas diferentes regiões, a sua potencial continuidade.

