Nas Notícias “Quem não cumpre as regras de vacinação deve ser punido”, diz Costa Por

Primeiro-ministro quer punição para casos de desrespeito das regras de prioridade na vacinação. António Costa defende que “quem não cumpre as regras de vacinação deve ser punido”.

Os sucessivos casos de atropelos de regras no plano de vacinação contra a covid-19 gerou uma reação do primeiro-ministro, que nesta quarta-feira defendeu punição para os prevaricadores.

À margem de uma visita às unidades de saúde de Alvalade e Parque, em Lisboa, António Costa pediu uma “punição para quem não cumprir” as prioridades.

Em paralelo, António Costa transmitiu uma mensagem de tranquilidade, para evitar situações de ansiedade na procura da vacina.

“Não vale a pena termos um excesso de ansiedade, nem vale a pena correr para as unidades de cuidados de saúde para pedir a vacina. Cada um vai ser contactado para no momento próprio poder receber a vacina”, afirmou, ao lado da ministra da Saúde, Marta Temido, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

António Costa espera que os critérios determinados por especialistas, na definição das prioridades, sejam respeitados. E pediu que “evitemos ser treinadores de bancada, achando que esta ou aquela doença deve ser mais prioritária do que a outra.”

“Confiemos naquilo que nos dizem os médicos e os profissionais de saúde”, reforçou.

O primeiro-ministro lembrou ainda que a vacinação tem sido, ao longo de décadas, “fundamental para o controlo das doenças”.

“Isso tem-nos permitido melhorar muito os resultados alcançados em saúde. Esta é mais uma vacina que teremos de tomar”, concluiu.