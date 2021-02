Nas Notícias Bastonária chama “gorda fura filas” à autarca vacinada Por

Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, recorreu às redes sociais para criticar a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, que foi vacinada contra a covid-19, apesar de não ser considerada prioritária.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, reagiu de forma insultuosa ao caso da autarca de Portimão, Isilda Gomes, que foi vacinada contra a covid-19, apesar de não integrar qualquer grupo prioritário.

“A presidente não se vacinou, vacinou-se a voluntária”, disse a edil, que se encontra a prestar serviço social, no hospital de campanha instalado no pavilhão Arena. Isilda Gomes considerou que as suas funções de voluntariado lhe permitiam ser vacinada.

Ao Observador, a autarca apresentou outra justificação. “Tenho 69 anos, sou obesa e hipertensa”, referiu, para sustentar a tese de que deveria ser vacinada.

Estas palavras estão na origem da reação de Ana Rita Cavaco, que recorreu a palavras duras para censurar a argumentação.

As palavras da bastonária da Ordem dos Enfermeiros ganharam eco nas redes sociais.

“Presidente da Câmara de Portimão. A gorda fura filas. Malvada a hora que nasci magra”, escreveu Ana Rita Cavaco.

Esta publicação, feita no Facebook, foi alvo de críticas no Twitter, com diversas personalidades a lamentar a

“Esta é a mais alta representante dos Enfermeiros portugueses. A classe é digna, corajosa e defende a nossa saúde e dignidade, com enorme sacrifício pessoal. Tenho orgulho nos nossos enfermeiros e vergonha de quem os representa. Em ambos os casos, faltam palavras para acabar este post”, escreveu o deputado do PS André Pinotes Baptista.

Esta é a + alta representante dos Enfermeiros portugueses. A classe é digna,corajosa e defende a nossa saúde e dignidade,com enorme sacrifício pessoal. Tenho orgulho nos nossos enfermeiros e vergonha de quem os representa. Em ambos os casos, faltam palavras para acabar este post. pic.twitter.com/xCxEmT1Wke — André Pinotes Batista (@aapbatista) 3 de fevereiro de 2021

Apesar das críticas, Ana Rita Cavaco mantém o post no Facebook.