“Quando a azia de Sérgio Conceição te vem parar à mão”

A final da Taça da Liga vai perdurar na memória de Rui Caravelas durante muito tempo. Além da conquista do Sporting, este adepto dos ‘leões’ foi ainda brindado com a medalha de finalista que Sérgio Conceição atirou para a bancada.

Nas redes sociais, Rui Caravela mostrou a recordação: “Quando a azia do Sérgio Conceição te vem parar à mão”, escreveu.

O Sporting, recorde-se, venceu este sábado a Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo ao bater o FC Porto no desempate através de grandes penalidades, depois do empate (1-1) registado no tempo regulamentar.