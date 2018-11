PSI20 segue em baixa com Jerónimo Martins a penalizar negociações

A bolsa de Lisboa seguia hoje em baixa, em linha com as congéneres europeias, com as ações da Jerónimo Martins a penalizarem as negociações.

Pelas 09:00, o principal índice da praça de Lisboa, o PSI20, seguia a recuar 0,03 por cento para 4.903,86 pontos, com oito ações a subir, oito a descer e duas inalteradas (a Ibersol e a Ramada Investimentos).

A Jerónimo Martins e os CTT eram as empresas que mais perdiam com as ações a caírem 0,94 por cento e 0,89 por cento para 10,49 e 3,56 euros, seguidas do BCP que recuava 0,32 por cento para 0,25 euros.

A Sonae Capital e a Pharol eram as empresas que mais subiam, com valorizações de 1,55 por cento e 1,38 por cento para 0,79 euros e 0,19 euros.

A Galp Energia avançava 0,55 por cento para 14,52 euros e a EDP avançava 0,07 por cento para 3,07 euros.

Lisboa seguia em linha com as principais bolsas europeias que estavam hoje em baixa, no dia em que tem início a cimeira do G20 na Argentina, com os investidores a aguardarem com expectativa o encontro entre os presidentes norte-americano e chinês.

Donald Trump e Xi Jinping vão reunir-se durante a cimeira, que termina sábado, para falarem sobre relações comerciais, com os mercados à espera que alcancem um entendimento para pôr fim às tensões comerciais e às tarifas aduaneiras adicionais impostas por ambas as partes aos produtos importados de cada um dos lados.

Os investidores aguardam também hoje pela publicação de dados relativos ao desemprego na União Europeia de outubro.

O euro seguia na abertura a subir até aos 1,1391 dólares, enquanto o preço do crude Brent – de referência na Europa – avançava até aos 59,55 dólares.