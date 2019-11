PSI20 segue em baixa com BCP e Jerónimo Martins a pressionarem negociações

A bolsa de Lisboa seguia hoje a negociar em baixa, em linha com a Europa, com o BCP e a Jerónimo Martins a pressionarem as negociações.

Cerca das 08:50 (hora em Lisboa), o principal índice, o PSI20, seguia a negociar em baixa de 0,31 por cento para 5.287,38 pontos, com 11 ações em queda, quatro em alta e três inalteradas.

A Sonae Capital e a Altri eram as empresas que mais desciam, a perderem 2,34 por cento e 1,83 por cento, respetivamente, para 0,79 euros e 5,89 euros.

O BCP seguia a perder 1,12 por cento para 0,21 euros e a Jerónimo Martins recuava 0,23 por cento para 15,39 euros.

A Galp descia também 0,10 por cento para 15,03 euros.

A Sonae, que hoje publicará os resultados correspondentes aos nove primeiros meses do ano, seguia a descer 0,90 por cento para 0,93 euros, com o analista da XTB André Pires a referir que as expectativas “são boas, apontando para 95 milhões de euros, mas ainda assim, 10 por cento menos do que no período homólogo”.

Os mercados europeus iniciaram a sessão de hoje ligeiramente em baixa, numa correção às altas expectativas criadas em torno do discurso dado pelo Presidente dos EUA.

Segundo André Pires, embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, tenha declarado o desejo de fechar o acordo de primeira fase com a China, não deixou de alertar para que, caso não consigam chegar a um consenso concreto, os americanos poderão aumentar as tarifas aduaneiras sobre a China.

“Esta ‘ameaça’ poderá servir de cartada no sentido de pressionar os chineses a uma maior predisposição na procura de um acordo”, refere.

Os EUA deverão pronunciar-se hoje sobre a aplicação, ou não, de tarifas às importações do setor automóvel da União Europeia. No entanto, existe a possibilidade de se adiar a decisão para daqui a seis meses, acrescenta.

Para hoje, o IGCP, agência gestora da dívida pública portuguesa, vai realizar um novo leilão, com o objetivo de emitir obrigações a 10 anos, num montante total de até 1.000 milhões de euros.