Bolsas europeias em baixa afetadas com as dúvidas sobre o acordo comercial

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, afetadas pelas novas dúvidas sobre o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,37 por cento para 405,39 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,33 por cento, 0,49 por cento e 0,45 por cento, bem como as de Madrid e Milão, que recuavam 0,87 por cento e 0,53 por cento, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 09:15 o principal índice, o PSI20, a desvalorizar-se 0,56 por cento para 5.274,32 pontos.

Além das dúvidas em relação às negociações entre Washington e Pequim, os investidores estão preocupados com as declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que disse que o acordo está “fechado”, mas advertiu que se não for assinado não duvidará em subir as tarifas.

Em Espanha, a bolsa de Madrid estava em baixa, com os investidores a reagirem negativamente ao pré-acordo de Governo entre o PSOE e o Unidas Podemos, porque consideram que pode vir a castigar o mundo empresarial, muito especialmente o setor bancário.

O Unidas Podemos propõe não privatizar o Bankia, onde o Estado espanhol tem uma participação de mais de 60 por cento, e criar um grande banco público a partir da instituição.

No caso dos bancos, o Podemos pretende aplicar um imposto direto e o PSOE quer subir o imposto das empresas, além do das transações financeiras (taxa Tobin).

Nas eleições de 10 de novembro, o PSOE (socialistas) posicionou-se como a primeira força política de Espanha, com 120 deputados, (seguido do PP, com 88, e do VOX, com 12 deputados), não tendo havido um claro vencedor com a maioria absoluta necessária para formar Governo.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a manter-se em 27.691,49 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896, registado pela primeira vez em 11 de novembro.

Em contrapartida, o Nasdaq fechou a subir 0,26 por cento para 8.486,09 pontos, novo máximo.

A nível cambial, o euro abriu hoje a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1002 dólares, contra 1,1011 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2020 também abriu hoje em baixa, a cotar-se a 61,72 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 62,06 dólares na terça-feira.