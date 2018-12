O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje o último dia do ano a valorizar 1,81 por cento, para 4.731,47 pontos, em linha com as principais praças europeias, registando a maior subida desde início de abril.

Dos 18 títulos cotados no índice, 16 encerraram em alta e dois em terreno negativo, com os setores da energia e da pasta e papel a impulsionarem o PSI20 em véspera da entrada do novo Ano.