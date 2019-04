PSI20 em baixa com Jerónimo Martins e Galp a pressionar e BCP a evitar maiores perdas

A bolsa de Lisboa segue hoje em baixa, em contraciclo com a Europa, com o BCP a evitar maiores perdas, no arranque de uma semana mais curta do que o habitual devido ao feriado de dia 01 de maio.

Pelas 08:55, a bolsa de Lisboa seguia com o principal índice a recuar 0,21 por cento nos 5.408,77 pontos, com cinco ações em alta, 11 em baixa e duas inalteradas.

A EDP Renováveis e a Jerónimo Martins eram as ações que mais perdiam, registando descidas de 1,35 por cento e 1,1 por cento para 8,76 euros e 14,62 euros, respetivamente.

A Galp, que apresentou hoje os seus resultados relativos ao primeiro trimestre, seguia a cair 0,80 por cento para 14,86 euros.

O lucro da Galp atingiu os 103 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um resultado 24 por cento abaixo do valor registado no mesmo período do ano passado, segundo os resultados divulgados hoje pela empresa.

A EDP seguia também em baixa de 0,30 por cento para 3,38 euros.

Lisboa seguia a negociar em contraciclo com a restante Europa, um dia depois das eleições gerais em Espanha, em que o PSOE de Pedro Sanchez ganhou, devendo agora negociar com outros partidos para formar Governo.

O PSOE ganhou as eleições legislativas antecipadas de domingo ao conseguir 123 deputados, num Congresso de 350 deputados, depois de conseguir 28,69 por cento dos votos.

Segundo os analistas, o PSOE poderá formar uma maioria para governar com as formações de esquerda e os nacionalistas.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em baixa, a cotar-se a 71,71 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,62 por cento do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1157 dólares, contra 1,1163 dólares na sexta-feira.