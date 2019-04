O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje a desvalorizar 0,09 por cento para 5.351,77 pontos, em linha com as principais praças europeias, com a Semapa a perder mais de 3 por cento e a EDP a recuar perto de 1 por cento.

Dos 18 títulos cotados no índice, seis fecharam em terreno positivo e 12 em baixa, com a Semapa a liderar as perdas, ao deslizar 3,03 por cento para 14,70 euros.