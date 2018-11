PSD, CDS e PCP chumbam aumento do preço dos sacos de plástico

O PSD, o PCP e o CDS chumbaram hoje no parlamento o aumento da contribuição dos sacos de plástico dos atuais oito cêntimos para 12 cêntimos que estava previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

A proposta de eliminação do agravamento da contribuição foi apresentada pelos social-democratas e aprovada durante a votação na especialidade do OE2019, com os votos favoráveis do proponente, CDS e PCP e contra do PS e do BE.

A norma que foi eliminada previa um aumento da contribuição sobre os sacos plásticos leves dos atuais oito cêntimos para 12 cêntimos, o que na prática levaria a uma subida do preço de 10 para 15 cêntimos, incluindo o IVA.