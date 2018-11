Desporto FC Porto mandão soma e segue na Champions Por

O FC Porto recebeu e venceu o Schalke por 3-1, nesta quarta-feira, em partida do grupo D da Liga dos Campeões. Portistas e germânicos entraram em campo já apurados para a próxima fase mas o dragão não ‘abrandou’ e emperrou a máquina alemã, garantindo o primeiro lugar do grupo.

Quando FC Porto e Schalke entraram em campo já sabiam que estavam apurados para a próxima fase da Liga milionária, ficando para decidir neste jogo, desde logo, os milhões de uma eventual vitória e o primeiro lugar deste grupo.

Mandão, o FC Porto fez valer a qualidade na circulação e foi ameaçando as redes alemãs mas os golos só apareceram no segundo tempo.

Éder Militão marcou o primeiro, aos 52 minutos, e Corona, aos 55′, ampliou a vantagem azul e branca.

O Schalke reduziu, aos 89 minutos, através de um penálti apontado por Bentaleb, a castigar uma mão na bola de Óliver Torres na grande área.

Mas Marega, já nos descontos, fixou o resultado final com um golo de classe por parte do maliano.

O 3-1 final deixa os portistas com mais milhões nos cofres e a certeza de que o primeiro lugar já não escapa.

Com 13 pontos, mais cinco do que o conjunto de Gelsenkirchen, segundo classificado, com oito, o FC Porto vai terminar a fase de grupos em primeiro.

O Galatasaray, com quatro pontos, e o Lokomotiv, que somou hoje os primeiros três, já não podem atingir os primeiros lugares e ficam confinados à disputa do terceiro posto e consequente passagem para os 16 avos de final da Liga Europa.

Na última jornada, os azuis e brancos medem forças contra os turcos do Galatasaray, em partida do grupo D da Liga dos Campeões.

Os portistas qualificam-se pela 15.ª vez para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, em 22 presenças.