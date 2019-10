Motores Protótipo híbrido da Mission H24 nas finais da Michelin Cup em Portimão Por

À imagem do que sucedeu já em Spa-Francorchamps, o protótipo híbrido (elétrico e a hidrogénio) do projeto Mission H24 vai estar presente nas finais da Michelin Le Mans Cup em Portimão.

No evento que se realiza dentro de pouco mais de uma semana no traçado algarvio – integrando a derradeira prova do European Le Mans Series – o LMPH2G vai realizar algumas voltas.

O protótipo concebido pela Green GT e explorado pela equipa H24Racing irá participar nos treinos livres da final da Michelin Le Mans Cup, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve a 25 e 26 de outubro.

Tal como sucedeu na Bélgica o LMPH2G será tripulado por Norman Nato e Olivier Lombard, os pilotos que asseguram o desenvolvimento em pista deste protótipo híbrido. Uma ocasião rara para os portugueses verem de perto como se conjuga a solução de hidrogénio com a eletricidade, e que tem o apoio da Total, que irá assegurar o reabastecimento na zona das boxes do traçado de Portimão.