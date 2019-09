Proteção Civil dos Açores alerta para previsões de chuva forte nas Flores e Corvo

A Proteção Civil dos Açores emitiu hoje um alerta devido às previsões de chuva por vezes forte no grupo Ocidental, que vai estar sob aviso amarelo meteorológico até às 12:00 locais.

Numa nota enviada às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “uma superfície frontal quente irá provocar um agravamento do estado do tempo” nas ilhas das Flores e do Corvo.

O aviso amarelo para aquelas duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago, que vai vigorar até as 12:00 de hoje (mais uma hora no continente), tem também em conta as previsões de trovoada.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.