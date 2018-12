Local Proteção Civil considera operação encerrada e “praticamente impossível” haver mais vítimas Por

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANP) considerou hoje encerrada a operação na pedreira em Borba (Évora), depois de ter ter sido “feito tudo aquilo que podia e devia ser feito”, frisando ser “praticamente impossível” haver mais vítimas.

“Do ponto de vista da Proteção Civil, consideramos que a operação está encerrada”, disse o presidente da ANPC, Mourato Nunes, numa conferência de imprensa no quartel dos Bombeiros de Borba, esta tarde.

Segundo o responsável, que falava depois de ter sido recuperado o corpo da vítima mortal do deslizamento de terra e derrocada de um troço da estrada 255 para pedreiras locais, concretizado esta manhã, “nunca” de pode dizer que “está bem encerrada” uma operação desta natureza, com vítimas.

“Quando há vítimas, uma operação nunca é um êxito”, mas, “face às circunstâncias, que já sabíamos que havia vítimas, e face àquilo que era possível fazer num espaço temporal o mais curto possível e sem provocar a ocorrência de mais vítimas, eu direi que foi feito tudo aquilo que podia e devia ser feito”, realçou.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de existirem mais vítimas do acidente no plano de água da pedreira mais profunda, o presidente da ANPC argumentou que “garantias absolutas não existem”, mas tal é “praticamente impossível”.

“O que há é a probabilidade elevadíssima de que recolhemos todos os corpos, todas as vítimas que estavam na pedreira, face às descrições que temos, que não são muitas, mas são as possíveis, face ao conhecimento que existe na autarquia e nas juntas de freguesia das pessoas da área desaparecidas e face aos conhecimentos que as forças de segurança têm dos desaparecidos naquela data” em que ocorreu o acidente, frisou.