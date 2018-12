Motociclismo Miguel Oliveira com “uma ideia clara” do que é preciso na sua KTM Por

Os dois dias de testes de Miguel Oliveira em Jerez de La Frontera, permitiram ao piloto português perceber aquilo que falta à KTM RC16 # 88.

Se os tempos por volta baixaram e o piloto português da Tech3 mostrou uma evolução aos comandos da sua nova máquina de MotoGP, também foi percetível a diferença que ainda existe para as motos que dominaram a tabela de tempos.

No primeiro dia Oliveira admite que, a guiar a KTM RC16 pela primeira vez no traçado andaluz fez “alguns progressos”, mas não deu “grandes passos em frente”, mas pelo menos começou a compreender melhor a moto: “Descobrimos algumas coisas que faltavam, que também tiveram a ver com a condução”.

Para a segunda jornada o piloto de Almada tinha expetativa de uma melhoria. “No último dia de testes este ano fui capaz de dar um grande passo em frente, comparando com o tempo por volta na véspera, e melhorei mais de um segundo. Por isso estou contente com isso. Também ficamos a conhecer mais sobre a mota, ficando com uma ideia clara do que precisamos de fazer na moto e penso que esse é o aspeto mais positivo que retiramos deste teste”.