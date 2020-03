Fórmula 1 Prosseguem os preparativos para o GP do Mónaco apesar do Covid-19 Por

Não obstante a atual situação de pandemia por convid-19 por toda Europa e resto do Mundo, prosseguem os preparativos para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1.

O governo do principado autorizou trabalhos de construção no icónico traçado citadino, ao criar uma situação de exceção na zona do cais dos Estados Unidos – a reta que liga a chicane para a curva do Tabac.

Segundo a ministra monegasca do equipamento, Marie-Pierre Gramaglia, “este trabalho deve continuar enquanto não for tomada a decisão de adiar o Grande Prémio de Fórmula 1, porque há a possibilidade de ser realizado em boas condições”.

No passado dia 14 de março o Mónaco tomou precauções sanitárias, anunciado o fecho de locais públicos não essenciais, como cafés, esplanadas, bares, restaurantes, discoteas e cinemas, sendo que também escolas e outros organismos oficiais não essenciais, nomeadamente os ligados ao turismo e as escolas, também foram encerrados.

De referir que na segunda-feira o principado registava nove casos positivos de Covid-19, sendo o mais conhecido o do ministro de estado Serge Telle, líder do governo, que atualmente é tratado em casa, local a partir do qual continua a trabalhar.

Não obstante este esforço por parte do Mónaco, fontes próximas da empresa que gere os destinos da Fórmula 1 o mais provável é que só se pense num começo de época em junho no Grande Prémio do Azerbaijão, sendo que será uma formalidade adiar ou cancelar as provas da Holanda, Espanha e Mónaco.