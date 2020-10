Nas Notícias Projeto apoia jovens universitários em situação de carência económica Por

Acreditando numa sociedade em que todos os jovens têm acesso às mesmas oportunidades, independentemente do meio onde nasceram ou da sua situação económica, a Stand4Good é um projecto de intervenção social que pretende apoiar jovens universitários em situação de vulnerabilidade por via das circunstâncias de carência económica em que vivem.

Hoje, dia 8 de outubro, a Stand4Good (www.stand4good.org) é oficialmente lançada dando a conhecer publicamente esta causa, o seu plano de intervenção e formas de toda a sociedade apoiar este projecto e os seus beneficiários.

No actual contexto são muitos os jovens universitários que, fruto do impacto que a Covid-19 está a ter na situação económica das suas famílias, veem a continuidade dos seus estudos comprometida, factor que contribui para o agravamento dos ciclos de pobreza e exclusão social na região Norte e em todo o país, bem como para o abandono escolar.

Desta forma, a Associação Stand4Good e o seu projecto de intervenção social nascem com o comprometimento de:

– atribuir bolsas universitárias aos primeiros 20 estudantes do grau de licenciatura ou mestrado integrado da Universidade do Porto que, apesar de viverem em situação de carência económica, ultrapassam o limiar para a atribuição das bolsas de acção social e cumprem os critérios de elegibilidade definidos,

– acompanhar, de forma próxima, estes alunos durante o seu percurso educativo e proporcionar um Programa de Mentoria, trabalhando competências de desenvolvimento pessoal e profissional,

– promover um programa de Bolsas de Estágio & Integração Profissional como preparação para o mercado de trabalho.

A Stand4Good inicia assim o seu trabalho com um projecto-piloto que tem a duração de 2 anos lectivos (2020/2022), garantindo um acompanhamento de proximidade aos 20 alunos bolseiros, bem como o desenvolvimento de um Programa de Mentoria, Estágios e Integração Profissional, com vista a promover a empregabilidade jovem e a quebra do ciclo de pobreza e exclusão social.

Mafalda Teixeira Bastos, Co-fundadora da Stand4Good, considera que “o actual contexto de pandemia vem acentuar de forma expressiva as desigualdades já existentes, com muitas famílias a perderem grande parte do seu rendimento e muitos jovens a terem que abandonar o ensino superior. A Stand4Good nasce precisamente para combater esta problemática e garantir que as oportunidades são realmente para todos”.

José Castro Lopes, Pró-Reitor da U.Porto responsável pelo pelouro da Responsabilidade e Ação Social, salienta que “foi com muito gosto que a Universidade do Porto se assumiu como a instituição de Ensino Superior parceira deste projeto-piloto da Stand4Good, que abre mais uma linha de apoio social aos nossos estudantes. Estas bolsas serão um complemento importante aos apoios que a U.Porto tem vindo a proporcionar aos estudantes mais atingidos pelas consequências económicas da pandemia, tanto através de ajudas financeiras diretas como através de iniciativas que visam minimizar o impacto que a COVID-19 tem sobre várias dimensões da vida académica e social”.

No final deste período a Stand4Good realizará uma avaliação de impacto, em função do acompanhamento, monitorização e avaliação dos objectivos definidos, de modo a replicar e escalar o projecto, com o fim último de apoiar mais jovens que se encontrem em risco de abandono académico por circunstâncias de carência económica.