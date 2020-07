Fórmula 1 Programa do Grande Prémio de Fórmula 1 da Hungria 2020 (hora portuguesa) Por

Treinos livres, qualificação e Grande Prémio de F1 da Hungria. Todos os horários da terceira prova do campeonato do mundo de Fórmula 1.

Disputadas as primeiras provas (na Áustria, com dois Grandes Prémios ganhos pela dupla da Mercedes, Bottas e Hamilton) a F1 volta neste fim de semana, com o GP da Hungria, em Hungaroring.

Já é conhecido o programa do grande prémio, que tem as tradicionais três sessões de treinos livres (sexta e sábado), a qualificação no sábado e a corrida marcada para domingo.

Os monolugares entram em pista amanhã de manhã, às 10h00, com a primeira sessão de treinos de 90 minutos. A partir das 14h00, hora portuguesa, decorre a segunda sessão, com 90 minutos.

E na manhã de sábado, os pilotos terão uma terceira sessão de treinos livres às 11h00, com 60 minutos, sendo que a qualificação para a prova húngara tem início marcado para as 14h00.

Este é o programa do GP da Hungria de 2020, com hora portuguesa:

Sexta-feira, 17 de julho

10h00 – Treinos livres

14h00 – Treinos livres

Sábado, 18 de julho

11h00 – Treinos livres

14h00 – Qualificação

Domingo, 19 de julho

14h10 – GP Hungria