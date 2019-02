Produção de petróleo caiu 1% no Brasil em 2018 para 2,5 milhões de barris diários

A produção de petróleo no Brasil registou em 2018 uma quebra de 1 por cento face ao ano anterior, ainda que tenha registado uma subida de 3 por cento em dezembro, quando comparado com o mesmo mês de 2017, anunciou hoje o regulador.

“A produção total de petróleo em 2018 foi de 944,1 milhões de barris, com média diária de 2,586 milhões de barris pode dia”, o que representa uma queda de 1 por cento, lê-se no boletim deste mês da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

“A produção total de gás em 2018 foi de 40,8 mil milhões de metros cúbicos, aumentando 1 por cento em relação à produção de gás natural realizada no ano de 2017”, acrescenta o comunicado divulgado hoje em São Paulo.

Olhando apenas para dezembro, “a produção de petróleo e gás totalizou 3,406 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,691 milhões de barris de petróleo por dia e 114 milhões de metros cúbicos diários de gás natural”.

“A produção de petróleo no período aumentou 3 por cento quando comparada com dezembro de 2017, enquanto a produção de gás natural teve um aumento de 1,2 por cento em comparação ao mês anterior e de 0,3 por cento, se comparada com o mesmo mês de 2017”, lê-se ainda a nota.