Presidente de Angola saúda 60.º aniversário da revolução cubana

O Presidente angolano enviou hoje uma mensagem de felicitações ao homólogo de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, por ocasião do 60.º aniversário do triunfo da revolução cubana, manifestando disponibilidade para reforçar a cooperação bilateral “com vantagens recíprocas reais”.

Numa nota da Casa Civil do Presidente da República angolano é indicado que João Lourenço realça a Miguel Bermúdez que Angola atribui “a mais alta importância às relações multifacetadas que mantém com a República de Cuba”.

“[Angola] pretende continuar a partilhar interesses com a nação cubana com vista a promover a paz e o desenvolvimento nos nossos respetivos países, assim como a nível global”, refere João Lourenço.

“O Executivo angolano está empenhado em explorar todas as vias que conduzam ao aprofundamento das relações bilaterais entre Angola e Cuba e, neste sentido, vai continuar a desenvolver esforços para, conjuntamente com o vosso país, criar um quadro de cooperação bilateral com vantagens recíprocas reais”, acrescentou.

João Lourenço destacou que espera que o povo cubano, “nesta data em que celebra um dos mais importantes acontecimentos da sua história recente”, evidencie o seu dinamismo, criatividade, engenho e espírito combativo e coloque estes valores ao serviço da construção de uma Cuba “cada vez mais forte e decidida a construir o seu futuro de forma soberana”, em “rigorosa observância das suas opções de desenvolvimento enquanto nação independente”.

“É-me grato constatar que o povo cubano, pelos seus atos e pela sua entrega à concretização dos grandes objetivos do vosso país, busca continuamente dignificar e honrar a memória dos heróis de Cuba, que consentiram enormes sacrifícios em prol da justiça e da liberdade do seu País e a dos Povos de todo o mundo”, sublinhou.

A 01 de janeiro de 1959, Fidel Castro proclamou o triunfo da Revolução em Santiago de Cuba e dirigiu-se a Havana.

As relações bilaterais entre Angola e Cuba diversificaram-se em 1975, depois de quase uma década de apoio militar cubano durante a luta pela independência angolana (1961/74).

À luz da ajuda militar por parte dos internacionalistas cubanos, as relações bilaterais entre Angola e Cuba transformaram-se, paralelamente, numa cooperação em vários domínios.

Apesar do abrandamento registado entre 1991 e 2002, as relações diplomáticas entre os dois países mantêm a mesma vitalidade desde que foram estabelecidas, a 15 de novembro de 1975, dai serem consideradas magníficas e de irmandade.

O primeiro convénio de cooperação entre ambos os países remonta a fevereiro de 1976 e versou os setores da saúde e da educação, resultando na passagem por Angola de muitos profissionais cubanos.