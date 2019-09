Prémios Sophia 2019 fazem Mostra de Cinema Português na Galiza

Dois filmes portugueses, premiados nos Prémios Sophia 2019, compõem a mostra de cinema português a decorrer na próxima semana, no Centro Galego de Artes da Imaxe – Filmoteca de Galícia, na Corunha, Espanha, informou hoje a organização.

“Raiva”, de Sérgio Tréfaut, Prémio Sophia Melhor Filme de Ficção, e “Labirinto da Saudade”, de Miguel Gonçalves Mendes, que estará presente no evento, vencedor do Prémio Sophia Melhor Documentário, são os dois filmes a exibir nesta mostra – “A ilusión é perfecta: Prémios Sophia 2019” –, nos dias 24 e 25 de setembro, respetivamente.

O filme de Tréfaut adapta o romance “Seara de Vento”, de Manuel da Fonseca, e “Labirinto da Saudade” propõe uma viagem pelo pensamento de Eduardo Lourenço.

Em comunicado, a Academia Portuguesa de Cinema explicou que a mostra cinematográfica resulta do primeiro intercâmbio com a Academia Galega de Audiovisual, “reforçando as relações culturais entre os dois países”.

“A proximidade que nos une justifica e desafia todos os nossos esforços para um intercâmbio cultural mais intenso entre as nossas cinematografias, não só para o conhecimento e visionamento dos nossos filmes, mas também para a participação conjunta através de coproduções”, afirmou o presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, citado no comunicado.

No ‘site’ da Filmoteca, a Academia Galega do Audiovisual afirma que, com este primeiro ciclo, procura dar início a uma colaboração que aproxime “o público galego das novas manifestações da cultura portuguesa, através da sua cinematografia”. “Ambas as academias representam territórios irmãos, em língua e cultura, que mantêm uma importante relação de influência mútua, enfrentando problemas comuns e criando projetos conjuntos de cooperação”.

Segundo a Academia Portuguesa de Cinema, “através de um programa que espelha riqueza e diversidade, esta mostra não tem apenas como objetivo mostrar filmes portugueses, mas também dar a conhecer a linguagem própria da cinematografia nacional”.

A mostra contará com a presença do presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, e da Coordenadora do Centro Cultural Português do Camões, em Vigo, Carla Amado, que apoia a iniciativa.