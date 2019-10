Preço do barril de Brent sobe 2,45% e volta a passar os 60 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 2,45 por cento, para os 61,14 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,46 dólares acima dos 59,68 com que encerrou as transações na terça-feira.

Uma redução do nível das reservas de petróleo dos Estados Unidos da América na semana passada contribuiu para o aumento do preço hoje verificado.

Os ‘stocks’ do primeiro consumidor mundial de petróleo baixaram 1,69 milhões de barris, quando era esperada uma subida de dois milhões de barris.