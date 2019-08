Preço do barril de Brent cai 3,37% e fica abaixo dos 60 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,37 por cento, para os 59,81 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,08 dólares abaixo dos 61,89 com que fechou as transações na sexta-feira.

A variação hoje verificada da cotação do barril foi atribuída ao recrudescimento da guerra comercial entre os EUA e a China, com Pequim a permitir a desvalorização do yuan, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a imposição de tarifas alfandegárias suplementares à importação de produtos provenientes da China.

A queda da cotação de hoje, que coloca o preço do barril abaixo dos 60 dólares, confirma a preocupação dos investidores, que, na quinta-feira, dia em que Trump fez o anúncio das tarifas suplementares, provocou a queda da cotação em 7,16 por cento.