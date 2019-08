PR são-tomense vai pedir apoio financeiro e energético à Guiné Equatorial

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, disse hoje que vai pedir apoio ao seu homólogo da Guiné Equatorial para ajudar o país “no domínio financeiro e energético”.

Evaristo Carvalho deslocou-se hoje para a Guiné Equatorial, país onde permanecerá durante 15 dias em visita oficial e “alguns dias de exames médicos de rotina e repouso”.

“Vou fazer um apelo ao Presidente Obiang Nguema para que faça todo o possível para nos apoiar. A minha visita coincide com um momento particularmente difícil para nós no domínio financeiro e energético e, por tudo isso, gostaria que, com esta visita oficial, conseguíssemos reforçar mais as nossas relações de cooperação e irmandade”, afirmou o chefe de Estado são-tomense momentos antes de viajar.

Evaristo Carvalho, que faz a sua primeira visita oficial como Presidente à Guiné Equatorial, viaja acompanhado de uma extensa comitiva que integra membros do Governo e empresários com ao quais pensa “discutir e redinamizar os acordos já assinados há algum tempo” com as autoridades equato-guineenses.