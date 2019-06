PR são-tomense nomeia novo embaixador para Portugal

O presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, nomeou António Quintas do Espírito Santo, embaixador de São Tomé e Príncipe na República Portuguesa, indica um decreto presidencial a que a Lusa teve hoje acesso.

António Quintas, deputado do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), substitui no cargo Luís Guilherme d’Oliveira, que exercia estas funções desde o primeiro trimestre de 2013, em acumulação com a de embaixador Reino de Espanha.

Luís Guilherme d’Oliveira é o primeiro embaixador substituído pelo atual executivo.